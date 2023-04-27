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Украинский боксер Усик приехал в расположение ВСУ на Донбасс и выстрелил из миномета

Украинский боксер Александр Усик приехал в расположение ВСУ на Донбасс, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Усик приехал в расположение ВСУ на Донбасс и выстрелил из миномета
© globallookpress.com

Канал опубликовал видеозапись неизвестного солдата ВСУ.

«Сегодня мой друг встретился с чемпионом мира по боксу», — гласит подпись к видео.

«Чемпион мира по боксу из Симферополя лично произвел выстрел из миномета», — написали авторы канала «Военкоры Русской весны».

Последний бой Александр Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Промоутер из Саудовской Аравии Амер Абдалла подтвердил информацию о том, что его команда работает над организацией боев с участием боксеров Тайсона Фьюри, Александра Усика, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

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