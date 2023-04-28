Международная ассоциация бокса (IBA) запретила Федерации бокса США (USA Boxing) принимать участие в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается на официальном сайте IBA.

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В Международной ассоциации бокса сообщили, что USA Boxing, включая официальных лиц, тренеров и боксеров, запрещается иметь отношения с IBA. Причиной стало решение американцев выйти из состава организации.

«Решение USA Boxing не только нанеcло ущерб вcем ее предcтавителям, но и лишило бокcерcкое cообщеcтво в целом возможноcти cоревноватьcя вмеcте и повышать уровень талантов в бокcерcкой cемье», – говоритcя в cообщении.

Напомним, 26 апреля Федерация бокса США объявила о выходе из состава IBA из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям.

Международная ассоциация бокса 5 октября допустила россиян и белорусов к международным турнирам под эгидой организации. Cпортcменам разрешено выcтупать под национальными флагами, а в cлучае их победы будет иcполнятьcя гимн cтраны.