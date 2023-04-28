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Бузову в бое с Загитовой заменит другая медийная личность

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что в боксерском поединке с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой певицу Ольгу Бузову заменит другая медийная звезда.

Бузову в бое с Загитовой заменит другая медийная личность
© РИА Новости

«Как продвигается организация боя Загитовой и Бузовой? Появились новые идеи. Бузову мы заменим на девушку с подобной медийностью и вернемся к переговорам.

Будет ли это тоже певица? Нет, это будет такой же медийности девушка, она занимается боксом. Мы недавно разговаривали с ней.

Имя назовем, когда все подпишем. Кто спонсоры и вещатель? Я прямо сейчас прибыл на переговоры со спонсорами. Будем решать», – приводит слова Хрюнова Legalbet.

Алина Загитова провела несколько тренировок по боксу. Хрюнов ранее говорил о желании организовать ей поединок, например, против Ольги Бузовой.

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