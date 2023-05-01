$80.51-1.0588.37-1.83

Глава IBA высказался о конфликте с МОК из-за исключения бокса из программы ОИ

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высказался о конфликте с Международным олимпийским комитетом (МОК) из-за исключения бокса из программы Олимпиады. Слова Кремлева приводит «Матч ТВ».

Глава IBA высказался о конфликте с МОК
© Reuters

Функционер рассказал, что в организации создали рабочую группу для решения проблемы и ведут переписку с представителями МОК по поводу сложившейся ситуации.

«Пока это предупреждение. Дальше будут серьезные решения. Не должно существовать спортивных чиновников, которые хотят кого-то лишить флага или гимна либо исключить вид спорта», — добавил Кремлев.

Он подчеркнул, что IBA продолжит отстаивать свою независимость и бороться за проведение соревнований по боксу на Олимпийских играх.

Ранее из-за финансовых проблем, трудностей в управлении и организации судейства МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Игры в Токио. Соревнования по боксу также не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

5 октября прошлого года стало известно, что IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий