"Все из-за нашей позиции по России и СВО. Такова позиция нашей организации. До тех пор, пока нет бокса на Украине, его не будет и в России. По крайней мере, под эгидой WBC. В данный момент наш приказ — чтобы Артур Бетербиев подрался с обязательным претендентом на титул Каллумом Смитом", — заявил Сулейман в интервью Izquierado.