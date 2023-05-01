Всемирный боксерский совет (WBC) заблокировал титульный бой в полутяжелом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом сообщил глава организации Маурисио Сулейман.
"Все из-за нашей позиции по России и СВО. Такова позиция нашей организации. До тех пор, пока нет бокса на Украине, его не будет и в России. По крайней мере, под эгидой WBC. В данный момент наш приказ — чтобы Артур Бетербиев подрался с обязательным претендентом на титул Каллумом Смитом", — заявил Сулейман в интервью Izquierado.
29 января Артур Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.
6 ноября Бивол победил представителя Мексики Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для россиянина эта защита титула стала десятой.
Ранее российский боксер Дмитрий Кудряшов победил американца Сэма Шумейкера в поединке за титул чемпиона промоушена Pravda Boxing в тяжелом весе.