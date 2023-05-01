$80.51-1.0588.37-1.83

Всемирный боксерский совет заблокировал бой Бетербиева против Бивола из-за СВО

Всемирный боксерский совет (WBC) заблокировал титульный бой в полутяжелом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом сообщил глава организации Маурисио Сулейман.

"Все из-за нашей позиции по России и СВО. Такова позиция нашей организации. До тех пор, пока нет бокса на Украине, его не будет и в России. По крайней мере, под эгидой WBC. В данный момент наш приказ — чтобы Артур Бетербиев подрался с обязательным претендентом на титул Каллумом Смитом", — заявил Сулейман в интервью Izquierado.

29 января Артур Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.

Российских спортсменов просят подписать декларацию против СВО для участия в Oceanman

6 ноября Бивол победил представителя Мексики Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для россиянина эта защита титула стала десятой.

Ранее российский боксер Дмитрий Кудряшов победил американца Сэма Шумейкера в поединке за титул чемпиона промоушена Pravda Boxing в тяжелом весе.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий