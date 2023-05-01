Тайсон назвал боксёра, который может победить Дмитрия Бивола

«Мне нравится Бенавидес. Думаю, он может победить любого в дивизионе. Мне нравится и Канело, но я не думаю, что он сможет одолеть Дэвида. Можно сказать, что в какой-то степени его расцвет уже позади. Кроме того, мне кажется, что Бенавидес мог бы даже победить того парня, который победил Канело, – Дмитрия Бивола», — приводит слова Тайсона Boxing Social со ссылкой на его выступление в Boxing Arabia podcast.