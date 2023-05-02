Названа сумма, которую получат победители чемпионата мира по боксу в Ташкенте

Позади первые бои чемпионата мира по боксу в Ташкенте, собравшем, несмотря на отказы нескольких стран, рекордное количество участников. До финалов еще очень далеко. Возможно, многих спортсменов подстегивает и мысль о солидном для любительского бокса вознаграждении, установленном Международной Ассоциацией бокса.

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Как сообщает спортивный портал Inside the Games, чемпион мира получит 200 тысяч долларов, а финалист 100 тысяч. Бронза в данном случае оценивается в 50 тысяч долларов.

Президент Международной Ассоциации любительского бокса, россиянин Умар Кремлев планирует постепенно увеличивать призовой фонд. По его словам, в 2027 году победитель чемпионата сможет получить один миллион долларов.