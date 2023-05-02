Боксер Рой Джонс призвал перестать дискриминировать россиян

"Есть соревнования, которые позволяют участвовать в соревнованиях и российским, и украинским спортсменам. Спорт нужно отделить от политики. Я был в Майами, и в машине были я, россиянин и украинец. И мы говорили про спорт. Я стараюсь действовать правильно, прозрачно и справедливо", — передает слова Джонса-младшего "Матч ТВ".