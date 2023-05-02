Боксер Рой Джонс призвал перестать дискриминировать россиян
Бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Рой Джонс заявил, что в нынешних реалиях необходимо отделить спорт от политики.
"Есть соревнования, которые позволяют участвовать в соревнованиях и российским, и украинским спортсменам. Спорт нужно отделить от политики. Я был в Майами, и в машине были я, россиянин и украинец. И мы говорили про спорт. Я стараюсь действовать правильно, прозрачно и справедливо", — передает слова Джонса-младшего "Матч ТВ".
Великобритания и США сообщили, что выйдут из Международной ассоциации бокса (IBA) и создадут альтернативную организацию.
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.
Ранее в МИД РФ заявили, что большинство стран поддерживают возвращение России в мировой спорт.