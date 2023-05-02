Тренер Бивола признался, что никто не хочет драться с россиянином

«Скорее всего, Бивол подерется во второй половине года. Сентябрь или позже. Соперниками могут быть Артур Бетербиева или Канело. Мы хотели провести бой летом, но не смогли найти оппонентов. Не готовы люди. Отказываются от миллиона долларов. У каждого свои причины, но в большей степени не хотят проигрывать, терять резюме. С одной стороны Дима – лидер дивизиона и заказывает музыку, а с другой – «танцевать» никто не хочет. Мало желающих», — передает слова Машьянова Metaratings.