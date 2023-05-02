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Тренер Бивола признался, что никто не хочет драться с россиянином

Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов сообщил об отсутствии соперников у российского боксера до осени 2023 года.

Тренер Бивола признался, что никто не хочет драться с россиянином
© Газета.Ru

«Скорее всего, Бивол подерется во второй половине года. Сентябрь или позже. Соперниками могут быть Артур Бетербиева или Канело. Мы хотели провести бой летом, но не смогли найти оппонентов. Не готовы люди. Отказываются от миллиона долларов. У каждого свои причины, но в большей степени не хотят проигрывать, терять резюме. С одной стороны Дима – лидер дивизиона и заказывает музыку, а с другой – «танцевать» никто не хочет. Мало желающих», — передает слова Машьянова Metaratings.

Россиянин дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Бивол остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (причем 11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

6 ноября Бивол победил представителя Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой.

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