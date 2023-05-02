$80.51-1.0588.37-1.83

Майк Тайсон рассказал, какого спортсмена считает новым лицом бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон выразил согласие со словами звёздного соотечественника Джервонты Дэвиса. Ранее тот заявил, что считает себя «новым лицом бокса».

Майк Тайсон рассказал, какого спортсмена считает новым лицом бокса
© Чемпионат.com

«Что ж, он прав, он лицо бокса. Но лишь потому, что Гарсия проделал свою часть работы, когда привлёк аудиторию к этому поединку. А если так, то и Гарсия – лицо бокса. Ведь за счёт него на аране собралось так много людей. То же самое было у экранов телевизоров. А вообще знаете, как я считаю? Я верю, что теперь фанаты Гарсии станут болельщиками Дэвиса. Так всегда было», — сказал Тайсон на канале Pro Wrestling Bits в YouTube.

Напомним, Дэвис победил Райана Гарсию нокаутом в седьмом раунде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий