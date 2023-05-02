Майк Тайсон рассказал, какого спортсмена считает новым лицом бокса

«Что ж, он прав, он лицо бокса. Но лишь потому, что Гарсия проделал свою часть работы, когда привлёк аудиторию к этому поединку. А если так, то и Гарсия – лицо бокса. Ведь за счёт него на аране собралось так много людей. То же самое было у экранов телевизоров. А вообще знаете, как я считаю? Я верю, что теперь фанаты Гарсии станут болельщиками Дэвиса. Так всегда было», — сказал Тайсон на канале Pro Wrestling Bits в YouTube.