Россиянин Егоров выиграл у турка Гулуса и вышел в 1/16 финала ЧМ по боксу

В Ташкенте (Узбекистан) прошёл очередной поединок на чемпионате мира по боксу — 2023 среди мужчин. Россиянин Василий Егоров, выступающий в категории до 51 килограмма, победил раздельным решением судей турецкого боксёра Самета Гулуса.

Счёт по итогам боя — 4-1.

Напомним, что чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая. Сборная России допущена до участия в нём с национальной символикой и гимном. Призовой фонд турнира составляет $ 5,2 млн. Победители получат по $ 200 тыс., серебряные призёры — по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.