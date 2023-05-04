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Россиянин Егоров выиграл у турка Гулуса и вышел в 1/16 финала ЧМ по боксу

В Ташкенте (Узбекистан) прошёл очередной поединок на чемпионате мира по боксу — 2023 среди мужчин. Россиянин Василий Егоров, выступающий в категории до 51 килограмма, победил раздельным решением судей турецкого боксёра Самета Гулуса.

Россиянин Егоров выиграл у турка Гулуса и вышел в 1/16 финала ЧМ по боксу
© РИА Новости

Счёт по итогам боя — 4-1.

Напомним, что чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая. Сборная России допущена до участия в нём с национальной символикой и гимном. Призовой фонд турнира составляет $ 5,2 млн. Победители получат по $ 200 тыс., серебряные призёры — по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.

Ранее некоторые страны заявляли о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов.

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