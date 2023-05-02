Рой Джонс выступил против лишения спортсменов флага и гимна страны
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший выступает категорически против лишения спортсменов возможности выступать под флагом страны. Об этом он во вторник заявил ТАСС.
"Я против того, чтобы спортсменам запрещали выступать под флагом их страны, без гимна. Это дискриминация, которая не должна иметь места в спорте", - сказал Джонс.
Российские боксеры выступают на чемпионате мира по боксу в Ташкенте под флагом страны и с гимном России.
Чемпионат мира завершится 14 мая.