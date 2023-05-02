Российский боксер Атаев вышел в 1/8 финала чемпионата мира

Представитель России Шарабутдин Атаев во вторник победил серба Милослава Савича и вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в весовой категории до 86 кг. Соревнования проходят в Ташкенте.

Атаев победил решением судей. В 1/8 финала 23-летний россиянин встретится с представителем Кении Хезроном Сабатом.

В феврале Атаев в составе сборной России завоевал золотую медаль в категории до 86 кг на соревнованиях серии Золотого пояса этапа Мирового боксерского тура под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) в Марокко.

Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений - под флагом и с гимном страны. Турнир завершится 14 мая, его призовой фонд составляет $5,2 млн. 4 апреля Федерации бокса Великобритании объявила о том, что спортсмены из этой страны не будут участвовать в турнире из-за допуска россиян. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.