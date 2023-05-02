Экс-чемпиона мира по боксу Уайлдера арестовали в США

Бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Деонтея Уайлдера арестовали в Лос-Анджелесе по обвинению в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, боксер ездил в Голливуде на автомобиле с незаконно затонированными окнами и закрытым номерным знаком. Именно из-за этого полицейские остановили его машину и почувствовали доносящийся из салона запах жженой марихуаны. В связи с данным фактом они приняли решение обыскать автомобиль и обнаружили в ней марихуану и пистолет девятимиллиметрового калибра. Уайлдер был арестован.