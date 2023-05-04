Эррол Спенс назвал лучшего боксера мира

«Кто является лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории? Канело. Он заработал $ 200 млн. за последний год. Он, без сомнений, лучший. Мне нравится за ним наблюдать. Рейтинг pound-for-pound это, конечно, круто, как и членство в Зале славы, но, прежде всего, вы должны заработать. 90% бойцов из Зала славы разорились», – сказал Спенс в интервью YouTube-каналу EsNews.