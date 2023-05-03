При болезни Паркинсона полезны групповые занятия боксом

Исследование опубликовано в журнале PM&R. В исследовании приняли участие 10 человек с ранней стадией болезни Паркинсона. Они занимались боксом в группе по три часа в неделю в течение 15 недель. Занятия проводились на специальном манекене с мягкими мишенями. От участников требовалось наносить удары по разным мишеням в определенной последовательности, после чего следовало не более двух минут отдыха. У 9 из 10 участников улучшились баллы по Единой шкале оценки болезни Паркинсона — инструменту, используемому для измерения прогрессирования и тяжести болезни Паркинсона. Также пациенты сообщили об улучшении качества сна и жизни. Авторы отметили, что преимущество групповых занятий бокса заключается в сочетании многих аспектов терапии, включая физические упражнения, когнитивную стимуляцию и социализацию. Также они считают, что бокс может быть эффективен и при других неврологических заболеваниях, например, при болезни Гентингтона и рассеянном склерозе.