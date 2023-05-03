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При болезни Паркинсона полезны групповые занятия боксом

Ученые из Университета Эдит Коуэн выяснили, что бокс без соперника может улучшить качество жизни людей, страдающих болезнью Паркинсона (БП).

При болезни Паркинсона полезны групповые занятия боксом
© Газета.Ru

Исследование опубликовано в журнале PM&R. В исследовании приняли участие 10 человек с ранней стадией болезни Паркинсона. Они занимались боксом в группе по три часа в неделю в течение 15 недель. Занятия проводились на специальном манекене с мягкими мишенями. От участников требовалось наносить удары по разным мишеням в определенной последовательности, после чего следовало не более двух минут отдыха. У 9 из 10 участников улучшились баллы по Единой шкале оценки болезни Паркинсона — инструменту, используемому для измерения прогрессирования и тяжести болезни Паркинсона. Также пациенты сообщили об улучшении качества сна и жизни. Авторы отметили, что преимущество групповых занятий бокса заключается в сочетании многих аспектов терапии, включая физические упражнения, когнитивную стимуляцию и социализацию. Также они считают, что бокс может быть эффективен и при других неврологических заболеваниях, например, при болезни Гентингтона и рассеянном склерозе.

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