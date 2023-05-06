Промоутер Фьюри назвал основного претендента на бой с британцем

Это очень неожиданная кандидатура.
Боб Арум, сопромоутер британского боксёра, чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, рассказал, с кем его клиент может провести следующий бой. Ранее стало известно, что пока Фьюри не встретится с украинцем Александром Усиком, так как сторонам не удалось договориться об условиях поединка.
Появилась информация, что теперь Фьюри может провести бой с Энди Руисом-младшим из Мексики. Но Арум сообщил, что данные не соответствуют действительности.
«Является ли Руис главным претендентом на бой с Фьюри? Если честно, то нет. Мы сейчас думаем о том китайском парне, который победил Джо Джойса. Чжан Чжилэй является основным кандидатом на бой с Фьюри. Вероятно, поединок пройдёт в июле. Мы хотим закрыть сделку на этих выходных», — сказал Арум на YouTube-канале Ringside Reporter.