Промоутер Фьюри назвал основного претендента на бой с британцем

«Является ли Руис главным претендентом на бой с Фьюри? Если честно, то нет. Мы сейчас думаем о том китайском парне, который победил Джо Джойса. Чжан Чжилэй является основным кандидатом на бой с Фьюри. Вероятно, поединок пройдёт в июле. Мы хотим закрыть сделку на этих выходных», — сказал Арум на YouTube-канале Ringside Reporter.