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Промоутер Фьюри назвал основного претендента на бой с британцем

Это очень неожиданная кандидатура.

Промоутер Фьюри назвал основного претендента на бой с британцем
© Championat

Боб Арум, сопромоутер британского боксёра, чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, рассказал, с кем его клиент может провести следующий бой. Ранее стало известно, что пока Фьюри не встретится с украинцем Александром Усиком, так как сторонам не удалось договориться об условиях поединка.

Появилась информация, что теперь Фьюри может провести бой с Энди Руисом-младшим из Мексики. Но Арум сообщил, что данные не соответствуют действительности.

«Является ли Руис главным претендентом на бой с Фьюри? Если честно, то нет. Мы сейчас думаем о том китайском парне, который победил Джо Джойса. Чжан Чжилэй является основным кандидатом на бой с Фьюри. Вероятно, поединок пройдёт в июле. Мы хотим закрыть сделку на этих выходных», — сказал Арум на YouTube-канале Ringside Reporter.

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