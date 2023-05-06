Российский боксер Игорь Свиридченков вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу
Российский боксер Игорь Свиридченков вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте. Наши спортсмены допущены до турнира под флагом и с гимном страны.
Свиридченков, выступающий в весовой категории до 71 кг, одержал победу над Пирапатом Еасунгноеом из Таиланда.
- Кайфанул от боя, сохранял дистанцию с соперником и перестроился в левшу. Так советовал тренер, потому что оппонент часто пропускает задний левой рукой, - цитирует Свиридченкова пресс-служба Федерации бокса России. - Можно сказать, что я "вкатился" в чемпионат мира. Первый бой в 1/32 финала был сложным, но сегодня было намного легче. Я устал только под конец боя и понял, что проделал большую работу. В первом раунде не ощущал, что у меня преимущество, пока тренер не крикнул из угла. Далее сопернику отсчитали нокдаун и в третьем раунде я сохранял свое преимущество.
Ранее в 1/16 ЧМ также пробился россиянин Тархан Идигов (до 67 кг). А вот в 1/8 финала весовой категории до 63,5 кг серебряный призер Европейских игр-2019, вице-чемпион Европы-2017 Габил Мамедов уступил представителю Таиланда Хунатипу Пиднучу.