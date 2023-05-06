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Олимпийский чемпион по боксу Тищенко победил бывшего чемпиона Европы бельгийца Нгабу

Чемпион Олимпийских игр по боксу россиянин Евгений Тищенко одержал 12-ю победу на профессиональном ринге. В 10-раундовом рейтинговом поединке в весовой категории до 90,71 кг, прошедшем в субботу в Екатеринбурге, он выиграл у бельгийца Ива Нгабу решением судей.

Тищенко победил Ива Нгабу на RCC Boxing
©  предоставлено Пресс-службой RCC Boxing Promotions

На счету 31-летнего Тищенко теперь 12 побед (7 нокаутом) и 1 поражение. Россиянин в четвертый раз вышел на ринг после того, как в марте 2021 года проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну и не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В активе Тищенко в профессиональном боксе пояса интернационального чемпиона WBC, интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Европы WBO.

В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

34-летний Нгабу потерпел 2-е поражение в карьере при 21 победе (15 нокаутом). В 2017-2019 годах он владел титулом чемпиона Европы, дважды его защитив.

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