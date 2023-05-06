Курбанов победил Соро и стал обязательным претендентом на титул WBA

В Екатеринбурге завершился боксёрский вечер от промоутерской компании RCC. В главном событии непобеждённый российский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (24-0, 13 KO) сразился за звание обязательного претендента на титул WBA с французом Мишелем Соро (35-3-2, 24 KO).

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Соро, сделавший ставку на работу первым номером, стремился прорваться на среднюю дистанцию, чему активно сопротивлялся россиянин, старавшийся удерживать соперника вдали. В первом раунде Курбанов получил рассечение после столкновения головами. Противостояние продлилось все отведённые 12 раундов.

Победу раздельным судейским решением (115-113, 113-115, 116-112) одержал Магомед Курбанов.