Курбанов победил Соро и стал обязательным претендентом на титул WBA

Магомед Курбанов победил Мишеля Соро и стал обязательным претендентом на титул WBA
В Екатеринбурге завершился боксёрский вечер от промоутерской компании RCC. В главном событии непобеждённый российский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (24-0, 13 KO) сразился за звание обязательного претендента на титул WBA с французом Мишелем Соро (35-3-2, 24 KO).
Соро, сделавший ставку на работу первым номером, стремился прорваться на среднюю дистанцию, чему активно сопротивлялся россиянин, старавшийся удерживать соперника вдали. В первом раунде Курбанов получил рассечение после столкновения головами. Противостояние продлилось все отведённые 12 раундов.
Победу раздельным судейским решением (115-113, 113-115, 116-112) одержал Магомед Курбанов.
Напомним, действующим чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе является американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO), который также удерживает титулы WBC, IBF и WBO.