$76.82-1.7984.91-2.09

Магомед Курбанов победил Мишеля Соро и стал обязательным претендентом на титул WBA

В Екатеринбурге завершился боксёрский вечер от промоутерской компании RCC. В главном событии непобеждённый российский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (24-0, 13 KO) сразился за звание обязательного претендента на титул WBA с французом Мишелем Соро (35-3-2, 24 KO).

Курбанов победил Соро и стал обязательным претендентом на титул WBA
© RCC

Соро, сделавший ставку на работу первым номером, стремился прорваться на среднюю дистанцию, чему активно сопротивлялся россиянин, старавшийся удерживать соперника вдали. В первом раунде Курбанов получил рассечение после столкновения головами. Противостояние продлилось все отведённые 12 раундов.

Победу раздельным судейским решением (115-113, 113-115, 116-112) одержал Магомед Курбанов.

Напомним, действующим чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе является американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO), который также удерживает титулы WBC, IBF и WBO.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий