Канело вызвал россиянина Бивола на реванш

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (Канело) признался, что хочет взять реванш у российского боксера Дмитрия Бивола.

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«Все знают, что мы хотим реванш с Биволом. Те же правила, те же условия, все то же самое. Я хочу этого», — сказал Альварес.

Сегодня Канело провел поединок с Джоном Райдером в Гвадалахаре (Мексика). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса единогласным решением судей.

Для Канело это была защита всех четырех титулов во втором среднем весе — WBC, WBA Super, IBF и WBO.

Бивол и Канело встречались 7 мая 2022 года. Тогда победа осталась за россиянином, для него это была четвертая защита титула.

6 ноября Бивол победил представителя Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой.

Бивол остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (причем 11 нокаутом).