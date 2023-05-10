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Муслим Гаджимагомедов одержал победу раздельным решением в 1/4 финала ЧМ по боксу

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 и чемпион мира Муслим Гаджимагомедов на мужском чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) вышел в полуфинал. В четвертьфинале россиянин оказался сильнее бразильца Машадо Кено. Он одержал победу раздельным решением судей.

Россиянин Гаджимагомедов вышел в полуфинал ЧМ по боксу
© РИА Новости

Напомним, Гаджимагомедов уже становился чемпионом мира в 2019 году, который проходил в Екатеринбурге.

Мужской чемпионат мира по боксу проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.

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