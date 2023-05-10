Россиянин Гаджимагомедов вышел в полуфинал ЧМ по боксу

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 и чемпион мира Муслим Гаджимагомедов на мужском чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) вышел в полуфинал. В четвертьфинале россиянин оказался сильнее бразильца Машадо Кено. Он одержал победу раздельным решением судей.

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Напомним, Гаджимагомедов уже становился чемпионом мира в 2019 году, который проходил в Екатеринбурге.