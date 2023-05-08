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Шарабутдин Атаев одержал досрочную победу в 1/8 финала ЧМ по боксу

В Ташкенте (Узбекистан) завершился поединок 1/8 финала мужского чемпионата мира по боксу. Россиянин Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, встретился с кенийцем Магангой Сабату. Поединок завершился досрочной победой представителя России во втором раунде.

Шарабутдин Атаев одержал досрочную победу в 1/8 финала ЧМ по боксу
© РИА Новости

«Мне кажется, нужно доработать сейчас в раздевалке, потому что нет отдышки, не устал (улыбается). Я мог бы и в первом раунде закончить. Я чуть-чуть остановился, чтобы немного продышаться, чтобы хотя бы два раунда было. Мне кажется, во втором раунде поспешил. Надо было чуть-чуть побоксировать.

Правильно ли решил судья? Здоровье – самое главное. Поэтому… Здоровья сопернику, как говорится. А мы идём дальше», – приводит слова Атаева пресс-служба Федерации бокса России.

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