Тренер рассказал об отношении иностранных соперников к российским боксерам на ЧМ

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал, как иностранные соперники относятся к представителям команды на чемпионате мира в Ташкенте. Об этом сообщает «Матч ТВ».

© Lenta.ru

«К нашей команде дружественное отношение, нет никаких моментов. Мы дружно со всеми общаемся, нет никаких разногласий», — отметил Фархутдинов.

Он также подчеркнул, что российским боксерам особенно приятно выступать со своими флагом и гимном.

4 апреля стало известно, что сборная Великобритании бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за допуска россиян и белорусов под своими национальными флагами. Британцы подчеркнули, что решение Международной ассоциации бокса (IBA) противоречит позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении участия спортсменов из этих стран.