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Игорь Свиридченков уступил в четвертьфинале чемпионата мира по боксу

Завершился поединок 1/4 финала мужского чемпионата мира по боксу, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), в весовой категории до 71 кг. Россиянин Игорь Свиридченков встретился Байрамдуром Нурмухаммедовым из Узбекистана. Победу одержал Нурмухаммедов.

Российский боксёр проиграл в четвертьфинале чемпионата мира
© Федерация бокса России

Чемпионат мира по боксу 2023 года в Ташкенте проходит с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.

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