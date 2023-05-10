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Дмитрий Двали вышел в полуфинал мужского ЧМ по боксу в Узбекистане

В Ташкенте (Узбекистан) завершился четвертьфинальный поединок мужского чемпионата мира по боксу. Россиянин Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, встретился с киргизом Санжаем Сейдакматовым. Победу раздельным судейским решением одержал представитель России.

Россиянин Двали вышел в полуфинал мужского ЧМ по боксу
© Федерация Бокса России

«Было очень много ошибок, соперник оказался серьёзным. Мы настраивались на него, но всё равно не ожидали такого напора. И, как видите, ошибки были.

Почему-то мне дали предупреждение, что я головой лезу, хотя вы видите моё лицо (улыбается). Что есть, то есть. Я проявил характер и волю. Победа сегодня у нас. Будем работать и дальше, восстанавливаться. Мы идём за золотом», – приводит слова Двали пресс-служба Федерации бокса России.

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