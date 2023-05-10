Россиянин Двали вышел в полуфинал мужского ЧМ по боксу

«Было очень много ошибок, соперник оказался серьёзным. Мы настраивались на него, но всё равно не ожидали такого напора. И, как видите, ошибки были.



Почему-то мне дали предупреждение, что я головой лезу, хотя вы видите моё лицо (улыбается). Что есть, то есть. Я проявил характер и волю. Победа сегодня у нас. Будем работать и дальше, восстанавливаться. Мы идём за золотом», – приводит слова Двали пресс-служба Федерации бокса России.