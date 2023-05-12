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Эдмонд Худоян стал бронзовым призёром чемпионата мира по боксу в Ташкенте

Российский боксёр Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг, не смог выйти в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте (Узбекистан). Соперником россиянина в полуфинале был представитель Казахстана Санжар Ташкенбай. Ему Худоян проиграл единогласным решением судей. Таким образом, Эдмонд завоевал бронзовую медаль.

Эдмонд Худоян стал бронзовым призёром чемпионата мира по боксу в Ташкенте
© Чемпионат.com

Напомним, призовой фонд чемпионата мира в Ташкенте составляет $ 5,2 млн. Победителям турнира достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс. Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов.

12 мая полуфинальные поединки проведут ещё несколько россиян: Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов, Дмитрий Двали, Всеволод Шумков и Имам Хатаев.

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