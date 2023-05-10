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22-летний филиппинский боксер умер из-за полученных во время боя травм

22-летний филиппинский боксер Кеннет Эгано умер из-за травм, полученных во время боя. Об этом Филиппинский совет по играм и развлечениям сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

22-летний филиппинский боксер умер из-за полученных во время боя травм
© Соцсети

6 мая Эгано сразился с соотечественником Джейсоном Факуларином, победив его единогласным решением судей. После поединка спортсмен потерял сознание на ринге и был доставлен в больницу. Четыре дня спустя было объявлено о том, что он скончался.

Эгано выступал в легчайшем весе. В профессиональной карьере он одержал семь побед (три из которых — нокаутом) и потерпел одно поражение.

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