Филиппинский боксер Эгано умер от полученных в бою травм

Боксер из Филиппин Кеннет Эгано умер после поединка со своим соотечественником Джейсоном Факуларином. Отмечается, что спортсмен был госпитализирован после боя. Интересно, что Эгано одержал победу над Факулариной. Во время объявления результатов он упал, потеряв сознание.

Эгано провел восемь поединков. На его счету семь побед и одно поражение. На момент трагедии ему было 22 года. Ранее американская легкоатлетка Тори Боуи умерла на 33-м году жизни. Она становилась чемпионкой Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро. Вместе с партнерами по команде она выиграла эстафету 4 по 100 метров. На той же Олимпиаде она выиграла серебряную и бронзовую награды. Помимо этого, она является двукратной чемпионкой, а также бронзовым призером мировых первенств.