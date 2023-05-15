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Отец боксера Фьюри назвал Усика украинским кроликом, который сбежал в Саудовскую Аравию за фунтами

Джон Фьюри, отец британского боксера Тайсона Фьюри, заявил о желании своего сына провести бой против чемпиона - украинца Александра Усика.

Отец боксера Фьюри назвал Усика украинским кроликом
© Газета.Ru

Напомним, 22 марта стало известно о срыве боя между Усиком и Фьюри. Поединок был запланирован на апрель этого года. Переговоры о проведении боя шли с осени 2022 года. Стороны не смогли урегулировать финансовые вопросы.

"Тайсон сам решает, что ему делать. Для него существует только один бой, и это бой против украинского кролика — Усика. Но он сбежал в Саудовскую Аравию, чтобы заработать фунтов", — сказал Фьюри Boxing King Media.

Последний бой Александр Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее Усик заявил, что бой с Фьюри состоится.

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