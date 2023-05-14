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Усик оценил шансы провести бой против Фьюри в будущем

Украинский боксер Александр Усик оценил шансы провести бой против британца Тайсона Фьюри в будущем. Слова спортсмена приводит vRINGe.

Усик оценил шансы провести бой против Фьюри в будущем
© Lenta.ru

Усик заявил, что поединок состоится рано или поздно.

«Он профессиональный спортсмен. Даже проиграв, заберет свое. Не секрет, что гонорары прописывают для обеих сторон. Если хочет тянуть интригу — его право, но бегать за ним или идти на уступки никто не будет», — пояснил украинец.

Он добавил, что все громкие заявления британца — это просто накал страстей.

Фьюри и Усик должны были встретиться 29 апреля, переговоры шли с осени 2022 года. 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене боя. Отмечается, что спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

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