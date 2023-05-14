Россиянин Атаев стал чемпионом мира по боксу

Россиянин Шарабутдин Атаев в воскресенье стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 кг. Соревнования проходят в Ташкенте.

В финальном поединке Атаев победил представителя Азербайджана Альфонсо Домингеса.

Атаеву 23 года, он является двукратным чемпионом России. Лучшим результатом россиянина на чемпионатах мира был четвертьфинал в 2021 году. Атаев провел четыре боя на профессиональном ринге и одержал четыре победы, три из которых нокаутом.

Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений - под флагом и с гимном страны. Турнир завершится 14 мая, его призовой фонд составляет $5,2 млн. 4 апреля Федерация бокса Великобритании объявила о том, что спортсмены из этой страны не будут участвовать в турнире из-за допуска россиян. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.