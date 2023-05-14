Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в воскресенье завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 92 кг. Соревнования проходят в Ташкенте.

В финальном поединке Гаджимагомедов победил представителя Италии Азиза Муийдина.

Гаджимагомедову 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио. Россиянин стал двукратным чемпионом мира, ранее он выиграл турнир в 2019 году. Гаджимагомедов также победил на чемпионате Европы (2016) и завоевал серебро турнира (2017).

Российские спортсмены участвовали в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений - под флагом и с гимном страны. Призовой фонд турнира составляет $5,2 млн. 4 апреля Федерация бокса Великобритании объявила о том, что спортсмены из этой страны не будут участвовать в турнире из-за допуска россиян. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.