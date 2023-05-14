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Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в воскресенье завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 92 кг. Соревнования проходят в Ташкенте.

Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу
© РИА Новости

В финальном поединке Гаджимагомедов победил представителя Италии Азиза Муийдина.

Гаджимагомедову 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио. Россиянин стал двукратным чемпионом мира, ранее он выиграл турнир в 2019 году. Гаджимагомедов также победил на чемпионате Европы (2016) и завоевал серебро турнира (2017).

Российские спортсмены участвовали в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений - под флагом и с гимном страны. Призовой фонд турнира составляет $5,2 млн. 4 апреля Федерация бокса Великобритании объявила о том, что спортсмены из этой страны не будут участвовать в турнире из-за допуска россиян. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене с национальной символикой.

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