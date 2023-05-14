Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

ТАШКЕНТ, 14 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России завоевала две золотые и четыре бронзовые медали на чемпионате мира по боксу в Ташкенте. Турнир завершился в воскресенье.

Золотые медали сборной России принесли Шарабутдин Атаев (весовая категория до 86 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг). Имам Хатаев (до 80 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг) и Эдмонд Худоян (до 48 кг) стали бронзовыми призерами.

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После победы в финальном поединке Гаджимагомедов рассказал ТАСС, что часть чемпионата провел с разрывом связок голеностопа. "Не мог наступать на ногу, меня постоянно возили в больницу, - сказал боксер. - Но приняли решение выступать на уколах, меня носили туда-обратно. Это было непросто, я многое не мог делать в ринге. Но работал через боль".

Атаев, в свою очередь, посвятил победу семье и стране. "Я посвящаю эту победу семье и всей стране, всем, кто за меня болел, - сказал он ТАСС. - Сейчас в моем селе 500-600 человек смотрели финал в доме культуры. Я очень рад стать чемпионом мира, здорово сделать это под флагом. Куда потрачу гонорар, пока не знаю, обсудим с семьей".

Российская команда выступала на чемпионате мира под флагом страны и с национальным гимном. Также российская команда попала в тройку медального общекомандного зачета, уступив сборным Узбекистана и Казахстана.

Победители чемпионата мира получили от Международной ассоциации бокса (IBA) призовые в размере $200 тыс., серебряные призеры - $100 тыс., бронзовые медалисты - по $50 тыс.

Выступление удовлетворительное

В Федерации бокса России оценили выступление российских боксеров на чемпионате мира как удовлетворительное. "Мы планировали, что будет три золотые медали, - сказала ТАСС генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко. - Но немного недобрали. Конкуренция была очень серьезной, будем делать выводы и расти. Выступление можно считать удовлетворительным".

Федерация также дополнительно поощрит победителей и призеров турнира. Кириенко отметила, что чемпионат мира прошел в дружелюбной атмосфере без каких-либо проявлений дискриминации в отношении россиян.

Чемпионат мира прошел без участия спортсменов из нескольких стран. 19 национальных федераций во главе с федерациями США и Великобритании объявили о бойкоте турнира и сейчас стремятся создать альтернативную международную организацию, которая получила бы признание Международного олимпийского комитета. IBA открыла дело в отношении этих стран.