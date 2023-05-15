Российским боксерам предложили выступить в европейском отборе на Олимпиаду

Российским боксерам пришли приглашения выступить в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

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"Приглашения присылают. Допустим, [Альберту] Батыргазиеву прислали для выступления в весовой категории 57 кг, на [Всеволода] Шумкова прислали. Думаю, что прислали и на того же [Муслима] Гаджимагомедова. Их присылают для участия в отборе", - сказал Кравцов, добавив, что команда будет ждать решения выступить на Азиатских играх. Специалист заметил, что через Азию российским боксерам будет сложнее пробиться на Олимпийские игры из-за более высокой конкуренции, чем в Европе.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене с национальной символикой.