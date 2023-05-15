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Российских боксеров пригласили на европейские отборы на Олимпиаду

Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов рассказал, что боксеров из РФ пригласили на европейские отборочные турниры к Олимпийским играм. Об этом сообщает ТАСС.

Российских боксеров пригласили на европейские отборы на Олимпиаду
© ТАСС

По словам Кравцова, приглашение соревноваться в весовой категории 57 килограммов получил олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, также приглашения поступили трехкратному чемпиону России, призеру ЧМ Всеволоду Шумкову и серебряному призеру ОИ, двукратному чемпиону мира Муслиму Гаджимагомедову.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) предложили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.

В Олимпийском совете Азии (ОСА) предложили пригласить российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх - чтобы спортсмены могли отобраться на Олимпиаду-2024 через квалификационные азиатские турниры.

Кравцов отметил, что российским боксерам будет сложнее пробиться на ОИ через Азию, так как конкуренция там выше, чем в Европе.

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