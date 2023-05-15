Рой Джонс: Неправильно лишать спортсмена возможности представлять страну

Экс-боксер Рой Джонс заявил, что неправильно лишать спортсмена возможности представлять страну
Бывший чемпион в четырех весовых категориях Рой Джонс младший заявил, что у каждого спортсмена должно быть право представлять свою страну на международных соревнованиях с национальным флагом.
14 мая в Ташкенте завершился чемпионат мира по боксу 2023 года. Российские и белорусские спортсмены выступали на турнире под своими флагами.
"Каждый спортсмен горд представлять свою страну. Если вы забираете у него эту возможность, это неправильно. Если родился и вырос в этой стране, почему я не могу биться за свой флаг. Так это и должно работать", — приводит слова Джонса "Матч ТВ".
Международная ассоциация бокса (IBA) ранее открыла дисциплинарное дело против президентов национальных федераций, бойкотирующих мировое первенство по боксу из-за того, что IBA разрешила спортсменам из России и Белоруссии принять участие в соревнованиях.
О бойкоте турниров IBA ранее объявили США, Великобритания, Чехия, Ирландия, Швеция, Украина, Норвегия, Польша и Канада.
Ранее сообщалось, что российские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев завоевали золото на чемпионате мира.