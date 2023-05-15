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Экс-боксер Рой Джонс заявил, что неправильно лишать спортсмена возможности представлять страну

Бывший чемпион в четырех весовых категориях Рой Джонс младший заявил, что у каждого спортсмена должно быть право представлять свою страну на международных соревнованиях с национальным флагом.

Рой Джонс: Неправильно лишать спортсмена возможности представлять страну
© РИА Новости

14 мая в Ташкенте завершился чемпионат мира по боксу 2023 года. Российские и белорусские спортсмены выступали на турнире под своими флагами.

"Каждый спортсмен горд представлять свою страну. Если вы забираете у него эту возможность, это неправильно. Если родился и вырос в этой стране, почему я не могу биться за свой флаг. Так это и должно работать", — приводит слова Джонса "Матч ТВ".

Международная ассоциация бокса (IBA) ранее открыла дисциплинарное дело против президентов национальных федераций, бойкотирующих мировое первенство по боксу из-за того, что IBA разрешила спортсменам из России и Белоруссии принять участие в соревнованиях.

О бойкоте турниров IBA ранее объявили США, Великобритания, Чехия, Ирландия, Швеция, Украина, Норвегия, Польша и Канада.

Ранее сообщалось, что российские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев завоевали золото на чемпионате мира.

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