$77.20+1.3284.25+1.36

Боксёры из России пропустят европейские отборочные турниры к Олимпиаде в Париже

Сборная России по боксу не выступит в европейских отборочных стартах на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). Информацию об этом подтвердил руководитель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

Российские боксеры пропустят европейские отборочные турниры к Олимпиаде в Париже
© Betassist

«Мы все знаем, что ОКР точно не будет участвовать в Европейских играх. Так что никакой речи об участии российских боксеров в данном отборочном турнире и быть не может», — приводит слова Кравцова «Матч ТВ».

5 октября 2022 года совет директоров Международной боксёрской ассоциации (IBA) проголосовал за возвращение спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Примечательно, что россиянам и белорусам позволили выступать под национальным флагом и гимном, что вызвало много критики у западный стран. Федерации бокса США, Канады, Великобритании и Украины после этого отказались принимать участие в чемпионатах мира из-за допуска россиян.

В июне 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) продлил отстранение IBA. Поэтому боксёрский турнир на ОИ 2024 в Париже, как и на предыдущей Олимпиаде в Токио, будет проводить сам МОК.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий