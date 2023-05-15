Российские боксеры пропустят европейские отборочные турниры к Олимпиаде в Париже

Сборная России по боксу не выступит в европейских отборочных стартах на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). Информацию об этом подтвердил руководитель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

«Мы все знаем, что ОКР точно не будет участвовать в Европейских играх. Так что никакой речи об участии российских боксеров в данном отборочном турнире и быть не может», — приводит слова Кравцова «Матч ТВ» .

5 октября 2022 года совет директоров Международной боксёрской ассоциации (IBA) проголосовал за возвращение спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Примечательно, что россиянам и белорусам позволили выступать под национальным флагом и гимном, что вызвало много критики у западный стран. Федерации бокса США, Канады, Великобритании и Украины после этого отказались принимать участие в чемпионатах мира из-за допуска россиян.