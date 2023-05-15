Бронзовый призер Олимпиады завершил любительскую карьеру

«В общем, это были последние соревнования в любительском боксе. Я окончательно решил переходить в профессионалы. Уже и возраст, и, как все говорят, у меня стиль как у профессионального боксёра. Я и сам чувствую, что мне давно нужно было переходить в профессионалы», — сказал Хатаев в телеграм-канале «Матч! Боец».