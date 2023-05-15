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Имам Хатаев заявил, что завершает любительскую карьеру

Российский боксёр Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 80 килограммов, заявил о намерении завершить любительскую карьеру и перейти в профессиональный бокс. По словам Хатаева, к этому решению он шёл давно.

Бронзовый призер Олимпиады завершил любительскую карьеру
© ТАСС

«В общем, это были последние соревнования в любительском боксе. Я окончательно решил переходить в профессионалы. Уже и возраст, и, как все говорят, у меня стиль как у профессионального боксёра. Я и сам чувствую, что мне давно нужно было переходить в профессионалы», — сказал Хатаев в телеграм-канале «Матч! Боец».

Напомним, на недавно завершившемся чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) Хатаев завоевал бронзовую медаль. В полуфинале соревнований Имам проиграл представителю Казахстана Нурбеку Оралбаю.

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