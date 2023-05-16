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«Чемпионат» Фьюри: я порву Усика, а затем порву центр Лондона

Британец всё ещё открыт к поединку.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал возможный бой с украинским боксёром Александром Усиком.

«Было много разговоров о Саудовской Аравии, о больших деньгах. Искушение заработать от 75 до 100 миллионов долларов в будущем одолело желание Усика провести поединок сейчас. Бой должен пройти в 2023 году. Сначала я порву Усика, а затем пойду и порву центр Лондона», — цитирует Фьюри Boxing Social.

Александр Усик в августе 2022 года в бою-реванше с Энтони Джошуа защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе. До перехода в «супертяжи» украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. Всего в его активе 20 побед в 20 поединках на профессиональном ринге.