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Премьер-министр Дагестана подарил барана победителям чемпионата мира по боксу

В Дагестане прошло торжественное поздравление победителей чемпионата мира по боксу. Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов подарил спортсменам по барану.

Премьер-министр Дагестана подарил барана победителям ЧМ по боксу
© РИА "ФедералПресс"

«Сегодня непонятные автомобили с непонятной эмблемой ничего не значат для нашего российского народа. Наши спортсмены питаются экологически чистыми продуктами. Поэтому они вырастают такими сильными, красивыми и побеждают», – заявил премьер-министр.

Победители соревнований получили в качестве подарка по барану, которые выращены в Дагестане.

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