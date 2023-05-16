Премьер-министр Дагестана подарил барана победителям ЧМ по боксу

Премьер-министр Дагестана подарил барана победителям чемпионата мира по боксу
В Дагестане прошло торжественное поздравление победителей чемпионата мира по боксу. Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов подарил спортсменам по барану.
«Сегодня непонятные автомобили с непонятной эмблемой ничего не значат для нашего российского народа. Наши спортсмены питаются экологически чистыми продуктами. Поэтому они вырастают такими сильными, красивыми и побеждают», – заявил премьер-министр.
Победители соревнований получили в качестве подарка по барану, которые выращены в Дагестане.