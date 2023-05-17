Усик ответил на вопрос о завершении карьеры

«Звание абсолютного чемпиона — и на покой? Пока у меня есть конкретная цель. И вместе с командой мы будем к ней идти. Это абсолютное чемпионство, да. Дальше посмотрим. Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни. Прямо сейчас мы развиваем новый, уникальный проект Ready to Fight, который объединяет всех причастных к миру бокса, решает их проблемы. И, как минимум, ради этого я буду находиться и дальше в этой среде и помогать новичкам и состоявшимся профессионалам. Уверен у нас всё получится», — приводит слова Усика vRINGe.com.