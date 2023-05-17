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Александр Усик ответил на вопрос о завершении карьеры

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) ответил на вопрос по поводу завершения карьеры в профессиональном боксе. По словам Александра, над этим вопрос он может задуматься после обретения статуса абсолютного чемпиона.

Усик ответил на вопрос о завершении карьеры
© Чемпионат.com

«Звание абсолютного чемпиона — и на покой? Пока у меня есть конкретная цель. И вместе с командой мы будем к ней идти. Это абсолютное чемпионство, да. Дальше посмотрим. Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни. Прямо сейчас мы развиваем новый, уникальный проект Ready to Fight, который объединяет всех причастных к миру бокса, решает их проблемы. И, как минимум, ради этого я буду находиться и дальше в этой среде и помогать новичкам и состоявшимся профессионалам. Уверен у нас всё получится», — приводит слова Усика vRINGe.com.

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