Промоутер Хирн назвал бой, который может стать самым большим в истории бокса

«Если Энтони Джошуа сразится с Деонтеем Уайлдером и победит его, это сделает бой Эй Джея с Тайсоном Фьюри самым большим поединком всех времён», — приводит слова Хирна журналист Майкл Бенсон у себя в социальных сетях.