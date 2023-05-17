WBC отказался санкционировать реванш Бивола и Канело в весе мексиканца

«Наше заявление было чётким. И это последовательная позиция. Бивол не стал подавать индивидуальную заявку на рассмотрение его случая. Поэтому на данный момент Бивол не может принимать участия в поединке под эгидой WBC. Сейчас в России нет бокса, одобренного WBC», – сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу Izquierdazo Boxeo.