Стали известны подробности следующего поединка сына Кости Цзю

Стали известны подробности следующего поединка чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), австралийца Тима Цзю. Об этом в Майкл Бенсон.

28-летний Цзю встретится с 32-летним американцем Джермеллом Чарло.

«Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Джермеллом Чарло должен состояться не позднее 30 сентября», — добавил Бенсон.

12 марта Тим, являющийся сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, одержал победу над американцем Тони Харрисоном и завоевал чемпионский пояс WBO. Австралиец нокаутировал соперника в девятом раунде.

Цзю должен был подраться с Чарло 28 января, однако бой перенесли на неопределенный срок из-за травмы американца. Спортсмены должны были поспорить за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), WBO и WBA Super, которые на данный момент удерживает Чарло.