Шейн Мозли оценил шансы Канело в реванше с Биволом

Поединок с Биволом в полутяжёлом весе? Ух… Это тяжёлый бой. Но это вызов, и я знаю, что это такое. Я бросал себе вызов, когда сражался с Верноном Форрестом, Винки Райтом… Вы просто не хотите верить в то, что есть парень, который побеждает вас. Возможно, Канело внесёт какие-то изменения, но разница в размерах… Канело немного выше меня, и с парнями такого размера сражаться по-настоящему тяжело», – сказал Мозли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.