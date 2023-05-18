$80.76+0.7887.57+0.41

Магомед Исмаилов бросил вызов олимпийскому чемпиону по боксу

Российский боец Магомед Исмаилов отреагировал на слова чемпиона Олимпийских игр — 2016 по боксу Евгения Тищенко, который заявил, что готов сразиться с Лысым хищником на голых кулаках.

Магомед Исмаилов бросил вызов олимпийскому чемпиону по боксу
© Чемпионат.com

«Олимпийский чемпион по боксу Тищенко хочет разделить ринг со мной! По ходу, я и вправду на другом уровне. Женёк решил, что в противостоянии со мной можно заработать лёгкие деньги.

Обещаю сделать всё, чтобы они были самыми трудными в его жизни. Если будет правильное предложение, будет ответ «да», — сказал Исмаилов.

Напомним, в рамках «Бойцовского месяца RCC» Евгений Тищенко одержал победу над Ивом Нгабу, а Магомед Исмаилов был ведущим первого кулачного турнира RCC Hard.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий