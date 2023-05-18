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Боксерский поединок Артура Бетербиева и Каллума Смит пройдет в августе в Канаде

Поединок между чемпионом мира по боксу по трем престижным версиям россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом пройдет в канадском Квебеке в августе. Об этом ТАСС в среду сообщили в промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы Бетербиева.

Стало известно, когда пройдет бой Бетербиева и Смита
© РИА Новости

"Поединок Бетербиев - Смит пройдет в Квебеке в августе. Точная дата будет объявлена позднее", - сказал собеседник агентства.

На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге, он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг. Смиту 33 года, на его счету 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение.

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