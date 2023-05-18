Стало известно, когда пройдет бой Бетербиева и Смита

Поединок между чемпионом мира по боксу по трем престижным версиям россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом пройдет в канадском Квебеке в августе. Об этом ТАСС в среду сообщили в промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы Бетербиева.

На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге, он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг. Смиту 33 года, на его счету 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение.