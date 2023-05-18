Боксёрша Пальцева рассказала, как Россия уличила Венесуэлу в жульничестве

«С этим, к сожалению, без проблем не обошлось. Судейство было не самым объективным, к рефери есть вопросы. Хотя здесь ничего удивительного, русских всегда судят плохо. Тем более в Каракасе нам приходилось боксировать с хозяйками Боливарианских игр. Некоторые из россиян все-таки пострадали от судейских решений», — приводит слова Пальцевой «Столица С».