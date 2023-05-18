«Мы восстали». Боксёрша Пальцева рассказала, как Россия уличила Венесуэлу в жульничестве
Российская боксёрша Екатерина Пальцева рассказала о работе судейских бригад на Боливарианских играх по боксу.
«С этим, к сожалению, без проблем не обошлось. Судейство было не самым объективным, к рефери есть вопросы. Хотя здесь ничего удивительного, русских всегда судят плохо. Тем более в Каракасе нам приходилось боксировать с хозяйками Боливарианских игр. Некоторые из россиян все-таки пострадали от судейских решений», — приводит слова Пальцевой «Столица С».
Пальцева — чемпионка мира и Европы по женскому боксу. На Боливарских играх 26-летняя россиянка завоевала золотую медаль. На Играх четырехлетия в Каракасе (Венесуэла) с участием 11 панамериканских государств представительница Мордовии стала лучшей в олимпийской весовой категории до 50 кг. В финальном бою она победила венесуэлку Седено Тайонис.