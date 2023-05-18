Фьюри назвал Усика "пучеглазым бомжом"

«Не могу дождаться момента, когда нокаутирую эту маленькую крысу. Ублюдок! Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Продолжай бегать от меня, кролик. Ничего не слышал ни от тебя, ни от твоей команды. Я готов драться в любое время», – написал Тайсон Фьюри в социальных сетях.