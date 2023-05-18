Фьюри назвал Усика "пучеглазым бомжом"

Фьюри – Усику: «Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Я готов драться в любое время»
Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику.
«Не могу дождаться момента, когда нокаутирую эту маленькую крысу. Ублюдок! Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Продолжай бегать от меня, кролик. Ничего не слышал ни от тебя, ни от твоей команды. Я готов драться в любое время», – написал Тайсон Фьюри в социальных сетях.
Александр Усик – чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF. В последний раз он дрался в августе-2022, когда победил Энтони Джошуа решением судей.
Фьюри владеет поясом WBC. Победитель их поединка станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.