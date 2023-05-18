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Фьюри – Усику: «Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Я готов драться в любое время»

Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику.

Фьюри назвал Усика "пучеглазым бомжом"
© globallookpress.com

«Не могу дождаться момента, когда нокаутирую эту маленькую крысу. Ублюдок! Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Продолжай бегать от меня, кролик. Ничего не слышал ни от тебя, ни от твоей команды. Я готов драться в любое время», – написал Тайсон Фьюри в социальных сетях.

Александр Усик – чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF. В последний раз он дрался в августе-2022, когда победил Энтони Джошуа решением судей.

Фьюри владеет поясом WBC. Победитель их поединка станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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